Доброхотов: The Insider — латвийское СМИ, что там хочет Минюст РФ — малоинтересно редакции

Главный редактор The Insider* Роман Доброхотов заявил, что издание работает по законам Латвии, и требования российского Минюста его мало касаются, передает РИА "Новости".

"The Insider — это латвийское СМИ, оно подчиняется латвийским законам и только латвийским требованиям, поэтому что там хочет Минюст — это малоинтересно редакции. Если будут блокировать, значит, будут блокировать, это их выбор", — сказал Доброхотов.

В ответ на вопрос о том, будет ли редакция маркировать материалы пометкой иноагента, Доброхотов отметил, что редакция "подчиняется только латвийскому законодательству как зарегистрированное в Латвии СМИ и не имеет права существовать по российским законам".

23 июля Минюст РФ внес The Insider в реестр СМИ-иноагентов. Туда же попали несколько журналистов других изданий.

*The Insider внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов