Глава СЖ Петербурга спросил Генпрокуратуру о причинах признания "Проекта" нежелательной организацией

Председатель Союза журналистов Петербурга и Ленобласти Андрей Радин обратился к генпрокурору Игорю Краснову из-за признания юрлица издания "Проект"* нежелательной организацией, текст обращения есть в распоряжении редакции ЗАКС.Ру.

Радин обратил внимание на то, что представляющей "угрозу основам конституционного строя и безопасности" России Генпрокуратура признала работу "известных российских журналистов, специализирующихся на проведении журналистских расследований". О другой деятельности, осуществляемой при содействии и участии "Проекта" или его журналистов, неизвестно, отметил Радин.

В связи с этим глава СЖ Петербурга просит генпрокура сообщить, какие именно действия "Проекта" расценены как представляющие угрозу конституционному строю России, какие конкретные факты это подтверждают, уведомляли ли сотрудников "Проекта" о подозрениях в их адрес и принимали ли правоохранители меры по профилактике возможных нарушений.

Радин попросил, чтобы вся эта информация была доступно публичной.

"Чтобы претензии со стороны органов государственной власти не выглядили ничем не подтвержденными и чтобы представители российского журналистсткого сообщества имели возможность понимать - какие именно действия могут быть интерпретированы уполномоченными органами в качестве угрозы конституционному строю и безопасности РФ. В настоящее время понять это, увы, не представляется возможным", — пояснил Радин.

Он обратил внимание на то, что вопрос о признании организаций нежелательными решается во внесудебном порядке, и у заинтересованных лиц нет возможности высказать возражения и защитить себя.

16 июля "Проект" был признан "нежелательной организацией", а его журналистов внесли в список СМИ-иноагентов. Из-за этого издание объявило о своем закрытии.