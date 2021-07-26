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"Другая Россия" намерена провести в Петербурге акцию "Свобода избраний"

фото ЗакС политика "Другая Россия" намерена провести в Петербурге акцию "Свобода избраний"

Незарегистрированная партия "Другая Россия Э.В.Лимонова" в понедельник, 26 июля, подала в Смольный заявку на проведение пикета с требованием допустить до парламентских выборов независимых кандидатов.

Акция "Свобода избраний" запланирована на субботу, 31 июля у Гостиного двора, где ранее проходили протесты в рамках кампании "Стратегия-31". Заявка рассчитана на 30 человек. Аналогичные мероприятия анонсированы в этот день в различных регионах страны.

- У нас с одной стороны либералы, сторонники Навального, Либертарианская партия говорят, что они не допущены [до выборов], - объяснил ЗАКС.Ру координатор другороссов Андрей Дмитриев. - Но помимо этого лево-патриотические силы не имеют допуска. Например, партия РОТ-Фронт, которую лишили регистрации. Николай Платошкин и Сергей Удальцов вынуждено прислонились к КПРФ, но сами лишены возможности избираться. Русские националисты - Роман Юнеман и его сторонники в Петербурге - пытаются зарегистрироваться как независимые кандидаты, но я подозреваю, что это вряд ли произойдет.

Дмитриев отметил, что, несмотря на действующие в регионе ограничения на проведение публичных мероприятий, массовые собрания граждан все равно организовываются. В качестве примера он назвал праздник выпускников "Алые паруса", матчи чемпионата Европы по футболу и недавний военно-морской парад. 

Напомним, ранее Минюст в очередной раз отказал "Другой Россия Э.В.Лимонова" в регистрации, не дав партии возможности участвовать в выборах.    

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