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Минюст отказал "Другой России Э.В. Лимонова" в регистрации

фото ЗакС политика Минюст отказал "Другой России Э.В. Лимонова" в регистрации

Министерство юстиции не стало регистрировать партию "Другая Россия Э.В. Лимонова", сообщили другороссы в социальных сетях 16 июля.

В их заявлении говорится, что партиям, возглавляемым Эдуардом Лимоновым, отказывали в регистрации 12 раз и теперь "традиция продолжилась" и для партии имени писателя. Как рассказал ЗАКС.Ру один из координаторов "Другой России" Андрей Дмитриев, одним из поводов для отказа стали неуказанные ИНН некоторых руководителей организации. 

- Очевидно, что это придирки к мелочам, - считает Дмитриев. - Конечно, государство не хочет давать нам место под политическим солнцем. Реальную причину озвучил еще в 1998 году тогдашний ельцинский министр юстиции и нынешний архитектор юридического законодательства позднего путинизма Павел Крашенинников. Он сказал, что вы молодые, радикальные, от вас непонятно чего ждать, никакой регистрации не получите. Многое чего в государстве меняется, но относительно нас за 20 с лишним лет ничего не изменилось.

Дмитриев подчеркнул, что если к сторонников Алексея Навального и Михаила Ходорковского часто обвиняют якобы в получении иностранного финансирования, то предъявить подобные претензии другороссам не получится.

- Патриотическая позиция нацболов, воевавших в Донбассе и в Сирии, всем известна. Но тем не менее место под политическим солнцем нам давать не хотят, - добавил координатор партии.

Он признался, что в партии ожидали очередного отказа Минюста, однако другороссы хотели показать, что играют по правилам государства и делают все, что нужно, чтобы получить регистрацию и участвовать в выборах.

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