Макаров поздравил с днями рождения старейшего депутата Ивченко и "полководца" Четырбока

В начале заседания Заксобрания Петербурга 28 июля спикер Вячеслав Макаров поздравил с прошедшими днями рождениями нескольких депутатов.

Почестей удостоился в том числе единоросс Борис Ивченко, который 23 июля отпраздновал 80-летия.

- Находиться в такой блестящей форме, когда идет девятый десяток, это всегда привлекает внимание, - отметил Макаров.

Кроме того, спикер поздравил с днем рождения председателя комитета по законодательству Дениса Четырбока, которого назвал "полководцем".

- Любить людей - это дар божий. И отсутствие страха, Денис Александрович, это тоже дар божий. Вы человек, который обладает этими двумя качествами, - обратился Макаров к Четырбока.

Также поздравления услышали депутаты Александр Кущак, Александр Рассудов и Игорь Высоцкий. Последний, получив цветы, сказал, что его лучшие годы связаны с работой в Мариинском дворце.

- Вот эта рота - это настоящая рота, - сказал Высоцкий о депутатском корпусе.

Макаров поздравил не только депутатов, но и руководителя аппарата комитета по законодательству Марию Преображенскую.

Сергей Еремеев