ЗакС окончательно принял закон, упрощающий передачу земельных участков промышленникам

Законодательное собрание Петербурга на заседании 28 июля приняло в третьем чтении закон, по которому землю для строительства производственных объектов обрабатывающей промышленности можно будет получить без торгов.

Инициативу внесла фракция "Единая Россия". Согласно документу, Смольный сможет передавать участки инвесторам из обрабатывающей промышленности целевым назначением.

В настоящее время инвестиционные проекты, для размещения промышленных объектов, для выделения земли без торгов должны соответствовать ряду требований. В частности, иметь объем инвестиций в размере 2 млрд рублей.

Сергей Еремеев