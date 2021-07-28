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В Петербурге окончательно утвердили закон об аттестации экскурсоводов

фото ЗакС политика В Петербурге окончательно утвердили закон об аттестации экскурсоводов

Законодательное собрание Петербурга на заседании 28 июля приняло в третьем чтении поправки в закон о туристской деятельности. Они отражают в региональном законодательстве новые федеральные требования к гидам и экскурсоводам.

Городскому правительство поручено отвечать за комиссию, которая будет проводить аттестацию экскурсоводов. Кроме того, Смольный начнет вносить сведения по Петербургу в единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков. Ранее он был утвержден на общероссийском уровне. 

Также исполнительная власть будет осуществлять контроль за деятельностью организаций, устраивающих экскурсии и обучение гидов. Помимо прочего, Смольному предстоит утвердить единую форму нагрудной идентификационной карточки экскурсоводов.

Новый региональный закон вступит в силу с 1 июля 2022 года, параллельно с федеральным.

Сергей Еремеев

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