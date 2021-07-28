           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:39

РКН объяснил требование заблокировать аккаунты ФБК, штабов и соратников Навального в соцсетях

фото ЗакС политика РКН объяснил требование заблокировать аккаунты ФБК, штабов и соратников Навального в соцсетях

Роскомнадзор направил соцсетям требования о блокировке аккаунтов ФБК*, ФЗПГ*, штабов Навального*, их отделений и организаторов, передает "Интерфакс".

В РКН заявили, что, согласно требованию Генпрокуратуры, блокировке подлежат "сайты и аккаунты в социальных сетях перечисленных экстремистских организаций, их региональных подразделений и организаторов".

"На указанных сайтах и страницах в социальных сетях размещались призывы к осуществлению экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, участию в мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, а также призывы оказать финансовую поддержку упомянутым организациям", - утверждают в РКН.

Представители Роскомнадзора добавили, что за распространение материалов организаций, признанных экстремистскими, предусмотрена ответственность по ст. 282.2 УК РФ.

Ранее юристка Любовь Соболь рассказала, что РКН настаивает на блокировке ее аккаунта в Twitter. Перед этим регулятор требовал заблокировать YouTube-каналы других соратников Алексея Навального, Леонида Волкова и Владимира Милова. 

Санкции надзорного ведомства начались с ограничения доступа к сайту Навального и еще более 40 ресурсам, связанным с политиком и его соратниками. Такой шаг регулятор объяснил тем, что они были связаны с работой организаций, которые суд признал экстремистскими. 

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости28 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru