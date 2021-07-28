РКН объяснил требование заблокировать аккаунты ФБК, штабов и соратников Навального в соцсетях

Роскомнадзор направил соцсетям требования о блокировке аккаунтов ФБК*, ФЗПГ*, штабов Навального*, их отделений и организаторов, передает "Интерфакс".

В РКН заявили, что, согласно требованию Генпрокуратуры, блокировке подлежат "сайты и аккаунты в социальных сетях перечисленных экстремистских организаций, их региональных подразделений и организаторов".

"На указанных сайтах и страницах в социальных сетях размещались призывы к осуществлению экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, участию в мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, а также призывы оказать финансовую поддержку упомянутым организациям", - утверждают в РКН.

Представители Роскомнадзора добавили, что за распространение материалов организаций, признанных экстремистскими, предусмотрена ответственность по ст. 282.2 УК РФ.

Ранее юристка Любовь Соболь рассказала, что РКН настаивает на блокировке ее аккаунта в Twitter. Перед этим регулятор требовал заблокировать YouTube-каналы других соратников Алексея Навального, Леонида Волкова и Владимира Милова.

Санкции надзорного ведомства начались с ограничения доступа к сайту Навального и еще более 40 ресурсам, связанным с политиком и его соратниками. Такой шаг регулятор объяснил тем, что они были связаны с работой организаций, которые суд признал экстремистскими.