Вице-губернатор Княгинин скептически оценил результаты опроса о переезде СПбГУ

Вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин прокомментировал результаты опроса студентов, преподавателей и экспертов города о строительстве нового кампуса Санкт-Петербургского государственного университет в Пушкинском районе. Результаты исследования представил Центр социального проектирования "Платформа" на пресс-конференции "Интерфакса" 29 июля, передает корреспондентка ЗАКС.Ру.

Княгинин заявил, что итоги опроса - это не существующая действительность.

- То, что я услышал, это скорее набор представлений существующих в головах опрашиваемых, нежели чем действительность. В этом отношении будущее иногда пугает, это я услышал точно. Будущее иногда можно домыслить, оно в целом содержит большое количество тайн и опасностей. С этим как-то нужно жить, - сказал вице-губернатор.

По его мнению, представленное исследование не про СПбГУ и переезд. При этом, Княгинин несколько раз повторил, что итоги опроса примет к сведению:

- Честно, не знаю, как относиться к представленным результатам. Мы примем их к сведению. Действительно, в головах людей есть некоторые образы, с ними как-то придется работать.

Согласно результатам исследования, большинство студентов СПбГУ хотят учиться в исторических зданиях. Гендиректор Центра "Платформа" Мария Макушева, представляя итоги опроса, отметила, что одна из основных проблем конфликта вокруг переезда вуза - провал коммуникации.

София Саттарова