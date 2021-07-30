VK Fest перенесен на следующий год из-за коронавирусных ограничений

"ВКонтакте" объявил о переносе фестиваля VK Fest на 2022 год из-за продолжающейся эпидемии коронавируса и действующих в ее свете ограничений.

По словам организаторов, откладывая ранее фестиваль на месяц, они надеялись на чудо, но его "увы, не произошло".

"Ситуация с коронавирусом стала ещё серьёзнее: количество заболевших выше, чем когда-либо в пандемию. К тому же мы рискуем не только в пределах одного города: на VK Fest люди приезжают из разных регионов. В такое время проводить многотысячный фестиваль — опасно и безответственно. Не хотим, чтобы VK Fest усугубил положение дел", - заявили организаторы.

Представители "ВКонтакте" надеялись на смягчение ограничений, но губернатор Александр Беглов продлил их в Петербурге до 29 августа, и проведение VK Fest сочли невозможным.

Уже приобретенные билеты останутся действительными в 2022 году, обменивать их не придется. Свое участие в грядущем фестивале уже подтвердили Little Big, NILETTO, Artik & Asti, Пошлая Молли, Cream Soda и GONE.Fludd.

Это не первый крупный музыкальный фестиваль, назначенный на лето, который отменен из-за ситуации с коронавирусом. Весной было решено до лучших времен отложить фестивали "Рок над Волгой" в Самарской области и Park Live в Москве. В июне по тем же причинам перенесли фестиваль "Нашествие" на 2022 год.