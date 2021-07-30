РКН требует от YouTube заблокировать каналы Соболь и "Навальный LIVE"

Юрист Любовь Соболь сообщила в Twitter, что Роскомнадзор требует от YouTube заблокировать канал "Навальный LIVE" и ее личный канал.

По словам Соболь, регулятор добивается полной блокировки каналов, а не отдельных роликов. Она настаивает, что в ее видео не обсуждались ни акции протеста, ни какие-либо "коктейли Молотова", о которых заявлял президент Владимир Путин, и в них не фигурируют сведения об организациях сторонников Навального, ранее признанных экстремистскими.

"Но Роскомнадзор, видимо, хочет запретить все с фамилией "Навальный" и "Соболь", - считает юрист.

Ранее стало известно, что РКН требует заблокировать аккаунты в соцсетях, связанные с ФБК, штабами и соратниками Навального. Соболь рассказала, что регулятор настаивает на блокировке ее аккаунта в Twitter. Также РКН требовал заблокировать YouTube-каналы других соратников Алексея Навального, Леонида Волкова и Владимира Милова.

Санкции надзорного ведомства начались с ограничения доступа к сайту Навального и еще более 40 ресурсам, связанным с политиком и его соратниками. Такой шаг регулятор объяснил тем, что они были связаны с работой организаций, которые суд признал экстремистскими.