           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:44

Беглов: Смольный выполнил рекомендации Роспотребнадзора при проведении парада ВМФ

фото ЗакС политика Беглов: Смольный выполнил рекомендации Роспотребнадзора при проведении парада ВМФ

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ответе депутату Заксобрания Борису Вишневскому заявил, что Смольный выполнил рекомендации Роспотребнадзора при проведении парада в честь дня Военно-морского флота, ответ Беглова Вишневский опубликовал в соцсетях.

"Рекомендации [Роспотребнадзора] были выполнены исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, что позволило обеспечить безопасность и защиту здоровья граждан при проведении парада", - заявил Беглов.

Вишневский напомнил, что Роспотребнадзор рекомендовал провести парад без зрителей, однако многочисленные фотографии с него доказывают, что зрители были - и много.

"То есть, рекомендации НЕ БЫЛИ выполнены. Но губернатор уверенно сообщает противоположное", - резюмировал депутат.

Вишневский обратился в Смольный в середине июля. Он спрашивал о противоэпидемиологических мерах перед парадом и опасался, что проведение такого мероприятия в разгар эпидемии может привесть к росту заражений коронавирусом.

Парад ВМФ прошел в Петербурге 25 июля, его принял президент Владимир Путин. Вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и командующим силами ВМФ Николаем Евменовым он проехал на катере перед стоящими на рейде кораблями и подлодками.

Несмотря на предписание Роспотребнадзора, на набережных Невы скопились тысячи человек, чтобы увидеть парад. Уже после мероприятия в ЗакСе Беглов заявил, что город "заслужил это". В Минобороны утверждают, что во время парада ни один из военнослужащий коронавирусом не заразился.

Елизавета Антонова / "Новая газета"

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости31 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru