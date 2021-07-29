Минобороны: Ни один военный не заразился COVID-19 после парада ВМФ в Петербурге

"Антивирусные" меры, предпринятые в ходе проведения парада ВМФ в Петербурге, позволили избежать массового заражения военных коронавирусом, известили в Минобороны. Ни один военнослужащий во время мероприятия не заразился COVID-19.

"В ходе подготовки и проведения Главного военно-морского парада в городе Санкт-Петербурге были приняты беспрецедентные медицинские противоэпидемические меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции, что позволило избежать инфицирования военнослужащих COVID-19", - цитирует послание министерства ТАСС.

На наличие инфекции постфактум мероприятия были протестированы более четырех тысяч военных, уточнили в Минобороны.

Парад, напомним, принял Владимир Путин. В компании с главой Минобороны Сергеем Шойгу и командующим силами ВМФ Николаем Евменовым он проехал на катере перед стоящими на рейде кораблями и подлодками.

При этом несмотря на "антивирусное" предписание Роспотребнадзора, закрывшего парад от зрителей, на набережные Невы пустили тысячи человек.

"Город заслужил это", - сказал после торжеств петербургский глава Александр Беглов.