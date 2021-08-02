Беглов доволен уровнем профицита бюджета в условиях пандемии

Петербургский губернатор Александр Беглов рассказал о том, что, несмотря на продолжающуюся второй год борьбу с коронавирусной инфекцией городу удается поддерживать высокий профицит бюджета, составляющий по итогам первого полугодия 25 млрд рублей. Бюджет Беглов характеризует в своей в своей авторской программе на "Радио России - Петербург" как "сбалансированный и социально ориентированный". За первое полугодие 2021 года из городского бюджета на борьбу с пандемией направили более 9 млрд рублей - в основном из средств резервного фонда городского правительства. По словам чиновника, сохранить экономику городу помогли меры поддержки, введенные по поручению президента.

"Но если в 2020 приходилось изыскивать ресурс в срочном порядке, то в 2021 мы выделяем на это средства планово", - произнес Беглов в своем "Губернаторском часе".

По его оценке, после ограничений прошлого года экономика "в значительной степени восстановилась", а индекс промышленного производства за первое полугодие составил 108%.