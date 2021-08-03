Арбитражный суд возобновил производство по иску Дерипаски к Навальному

Арбитражный суд Москвы возобновил рассмотрение иска бизнесмена Олега Дерипаски к политику Алексею Навальному, следует из определения, опубликованного на сайте суда.

Суд назначил заседание по иску на 9:00 16 сентября. Напомним, суд приостановил рассмотрение в сентябре 2020 года, когда Навальный впал в кому после отравления при перелете из Томска в Москву. Представитель Дерипаски утверждал, что сторона истца тоже просила приостановить производство "по гуманитарным соображениям".

Дерипаска подал к Навальному иск о защите чести и достоинства в 2020 году. Бизнесмен требует опровергнуть информацию о якобы незаконной поддержке государства при занятии бизнесом, в частности, о получении невозвратных кредитов. В качестве денежной компенсации он требует выплатить ему 1 рубль.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру