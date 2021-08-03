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Новости 19:49

ГИК пригласит петербуржцев на выборы за 702 тысячи рублей

фото ЗакС политика ГИК пригласит петербуржцев на выборы за 702 тысячи рублей

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 2 августа разместила на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на печать плакатов с приглашением на выборы депутатов Законодательного собрания. Очередную партию печатной продукции ГИК оценил в 702 тысячи рублей. Заявки будут приниматься до 10 августа. 

Горизбиркому потребуется четыре вида плакатов разных форматов. Три из них предназначены для объектов социальной инфраструктуры: 10 тысяч постеров формата А1, 20 тысяч формата А2 и 40 тысяч экземпляров формата А3. Стоимость одного плаката составит 14, 7 и 3 рубля соответственно. 

Самый большой тираж достанется плакатам "приглашение на выборы" формата А4, которые планируют развесить по информационным доскам ЖКХ в подъездах. Их напечатают в количестве 180 тысяч штук. Они обойдутся в 270 тысяч рублей. Они должны быть готовы не позднее 31 августа. 

Плакаты в равных долях развезут по 25-ти территориальным избирательным комиссиям Петербурга, отвечающим за выборы в Законодательное собрание. 

Ранее Горизбирком выделил на информационную кампанию выборов в Заксобрание более 5 млн рублей. За 3,8 млн рублей ГИК намерен обклеить рекламой 36 единиц общественного транспорта, а в 1,5 млн рублей обойдется трансляция коротких видеороликов в трамваях и автобусах. 

Константин Леньков

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