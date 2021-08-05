Врио главы МА "Лиговка-Ямская" хочет отлучить совет от назначения своих заместителей

Смольнинский районный суд 3 августа зарегистрировал иск временно исполняющего обязанности главы администрации "Лиговка-Ямская" Павла Созинова к руководителю совета МО Вадиму Войтановскому. Созинов просит изменить положение о местной администрации и позволить главе МА самостоятельно назначать своих заместителей.

В исковых требованиях Созинов просит признать незаконным пункт положения "О местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская" о том, что глава местной администрации может иметь заместителей. В этом пункте также указано, что назначать и освобождать от должности заместителей может глава МА по согласованию с муниципальным советом.

Войтановский объяснил ЗАКС.Ру, что таким образом они намерены добиться возможности единолично назначать заместителей главы администрации, без согласования с муниципальным советом.

- Назначать заместителя - это внутреннее дело руководителя. Совет не имеет права указывать главе МА, а в уставе это прописали. По суду мы это уберем. Вот у вас ЗАКС.Ру, вы же не имеете права назначать заместителя директора телеканала "Санкт-Петербург". Правильно? Малькевич [гендиректор канала] сам знает, какого зама он хочет, - пояснил Войтановский.

До назначения в "Лиговке-Ямской" Павел Созинов занимал пост координатора Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Санкт-Петербурге. В 2019 году он выдвигался на пост губернатора Петербурга от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость".

Константин Леньков