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Муниципал 18:10

"Коммунисты России" требуют роспуска совета депутатов МО "Смольнинское"

фото ЗакС политика "Коммунисты России" требуют роспуска совета депутатов МО "Смольнинское"

Петербургское отделение партии "Коммунисты России" выступили со своей позиции относительно новейшего скандала в МО "Смольнинское", где уже несколько месяцев срываются заседания депутатов, не достигается кворум и не могут избрать нового главу. Происходящее в совете коммунисты считают заслуживающим его роспуска. В нестабильности ситуации они винят появившихся в депутатском корпусе "навальнистов" и "яблочников".

"Я живу в Смольнинском с 1979-го года, всех знаю в округе и районе и меня все знают. Шишлов ведет себя безобразно, заявляя о том, что роспуск Совета нарушит право граждан на местное самоуправление, потому что полтора года действующий состав не в состоянии принять бюджет и выполнить обязательство перед жителями. Все разумные люди ждут роспуска и Смольнинского и Литейного , где окопались маргиналы и экстремисты, в чем немалая вина и районной администрации, которая допустила этих разнузданных людей на выборы", - заявил глава регионального отделения партии Сергей Малинкович.

Напомним, что на муниципиальных выборах сентября 2019 года единороссы проиграли в округе, но с тех пор у оппозиции не получается переизбрать главу, которым остается Григорий Ранков, из-за регулярной неявки депутатов. Сам Ранков добивается роспуска совета.

На неделе очередное заседание было сорвано по причине того, что неизвестный бросил у входа в здание совета дымовую шашку, после чего возбудили уголовное дело.

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Ранков Григорий Михайлович 

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