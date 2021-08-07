Беглов посетил железнодорожный "переход смерти" на Туристской улице

Печально знаменитый железнодорожный переход на Туристской улице, по пути на Сестрорецк, посетил петербургский губернатор Александр Беглов, постаравшийся успокоить горожан.

"Все, что необходимо для безопасности пешеходов, здесь делается, но требуется решение о строительстве большого перехода. Уверен, мы его найдем", - цитирует слова чиновника пресс-служба Смольного.

Отмечается, что переход оснащен всем необходимым для безопасности: синхронизированной со светофорами подсветкой и должным ограждением. Более того, на проблемном участке поезда неизменно снижают скорость в два раза. Комплекс мер по безопасности планируют расширить.

Отметим, что переход на Туристской стал поводом для жалоб в Смольный как минимум с 2017 года. Тогда на принятии мер настаивал депутат ЗакСа Михаил Амосов.

фото: пресс-служба Смольного