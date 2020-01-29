18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

19:16

Активисты Приморского района при помощи пикетов показали свое отношение к "переходу смерти"

фото ЗакС политика Активисты Приморского района при помощи пикетов показали свое отношение к "переходу смерти"

Активисты движения "Молодой Петербург" провели акцию, призванную напомнить городским властям об остающейся, с их точки зрения, нерешенной проблеме "перехода смерти" через железнодорожные пути в створе Туристской улицы.

"Сейчас переход оборудован сомнительными плакатами «для галочки», невразумительными ограждениями и подсветкой, которую даже не видно. Ожидающие перехода люди вынуждены стоять в непосредственной близости от проносящегося мимо состава и рисковать своей жизнью. Эти меры имеют мало общего с безопасностью. По переходу страшно ходить даже рядовому гражданину, а перемещение маломобильного человека и вовсе представляется нереальным", - обозначили они суть своих претензий в социальных сетях.

Утверждается, что уличный протест находил понимание и поддержку у прохожих.

Проблема перехода на Туристской не может решиться несколько лет. Раньше решение вопроса пытался педалировать депутат ЗакСа Михаил Амосов. В 2018 году Смольный объявил о том, что переход можно считать безопасности, однако такая оценка устроила и успокоила далеко не всех. Глава района Николай Цед заявлял, что регулируемый переход появится на проблемном участке не раньше, чем стартуют работы по строительству станции метро "Туристская".

file3121.jpg (270 KB)

Фотография: "Молодой Петербург"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

27 января, 20:14 "Исчезающую Конституцию" продали на аукционе в поддержку политзеков за 15 тысяч рублей

25 января, 19:28 Защитники медсанчасти ждут реакции Беглова

25 января, 16:56 В Колпино вновь протестовали против планов построить мусоросжигательные заводы

25 января, 12:47 Около 50 человек пришли на встречу защитников медсанчасти на улице Одоевского

25 января, 12:02 "Метропикетами" петербуржцы поддержали фигурантов политических дел

24 января, 18:27 Мишустин ввел надбавку для силовиков в Москве и Петербурге за работу на акциях протеста

24 января, 10:49 Защитник активиста "Весны" заявил отвод суду

22 января, 17:41 КПРФ согласовали эко-митинг в Колпино

22 января, 12:15 У Смольного пикетчики собрались напомнить власти о правах инвалидов

22 января, 12:13 Профсоюз «Учитель» обратил внимание Княгинина на ситуацию с оставшимся без учебных часов преподавателем


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
19:16 Активисты Приморского района при помощи пикетов показали свое отношение к "переходу смерти"

19:11 Муниципал: Суд отменил итоги выборов на участке МО «Новоизмайловское»

18:52 Текст Конституции может увеличиться на 50% после внесения поправок

18:50 Быков попробовал объяснить феномен сниженной лексики Путина

18:41 Смольный уведомили о митинге против мусороперерабатывающих заводов в Левашово

18:32 Муниципал: Оппозиционные мундепы пожалуются в комитет по этике ЕдРа на главу совета муниципальных образований Петербурга

18:12 Удальцов поддерживает приоритет российского права над правом "ходорковских"

17:35 После двух скандалов с участием главы Чувашии Путин отправил его в отставку

17:32 СМИ: Экс-начальник задержавших Голунова полицейских получил статус свидетеля

17:29 Шульман указала на злую шутку, которую с Кремлем играет "конституционная" спешка

17:20 Сергей Приходько стал помощником премьер-министра

16:53 Путин поручил свести к минимуму человеческие потери от коронавируса в РФ

16:35 Муниципал: Суд повторно вызвал главу ИКМО №72 для дачи показаний

16:23 Минюст не видит оснований исключать ФБК из списка иноагентов

15:59 Романов поучаствовал в спуске на Неву нового военного корабля

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru