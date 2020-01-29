Активисты Приморского района при помощи пикетов показали свое отношение к "переходу смерти"

Активисты движения "Молодой Петербург" провели акцию, призванную напомнить городским властям об остающейся, с их точки зрения, нерешенной проблеме "перехода смерти" через железнодорожные пути в створе Туристской улицы.

"Сейчас переход оборудован сомнительными плакатами «для галочки», невразумительными ограждениями и подсветкой, которую даже не видно. Ожидающие перехода люди вынуждены стоять в непосредственной близости от проносящегося мимо состава и рисковать своей жизнью. Эти меры имеют мало общего с безопасностью. По переходу страшно ходить даже рядовому гражданину, а перемещение маломобильного человека и вовсе представляется нереальным", - обозначили они суть своих претензий в социальных сетях.

Утверждается, что уличный протест находил понимание и поддержку у прохожих.

Проблема перехода на Туристской не может решиться несколько лет. Раньше решение вопроса пытался педалировать депутат ЗакСа Михаил Амосов. В 2018 году Смольный объявил о том, что переход можно считать безопасности, однако такая оценка устроила и успокоила далеко не всех. Глава района Николай Цед заявлял, что регулируемый переход появится на проблемном участке не раньше, чем стартуют работы по строительству станции метро "Туристская".

Фотография: "Молодой Петербург"

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