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Экспертиза по делу отца сестер Хачатурян подтвердила факт его издевательств над ними

фото ЗакС политика Экспертиза по делу отца сестер Хачатурян подтвердила факт его издевательств над ними

Психиатрическая экспертиза, проведенная сотрудниками института имени Сербского, установила, что сестры Хачатурян убили своего отца из-за жестокого обращения с ними, передает ТАСС со ссылкой на адвокатов девушек.

Экспертизу провели в рамках дела, заведенного на Михаила Хачатуряна, истязании, сексуальном насилии и побоях над сестрами. Адвокат Мари Давтян сообщила, что она подтвердила "все установленные ранее другими экспертами факты жестокого обращения и сексуального насилия отца над дочерьми". Эксперты установили, что девушки с 2014 года страдали от жестокого обращения и посттравматического стрессового расстройства, и эти заболевания имеют "прямую причинно-следственную связь между действиями Хачатуряна и обнаруженными у его дочерей расстройствами".

Также эта экспертиза установила, что у сестер "была нарушена способность преодолевать принуждение со стороны Хачатуряна и они не могли оказывать ему сопротивление" - из-за отсутствия поддержки, неустойчивости психологического состояния, в условиях материальной и моральной зависимости. Они оценивали ситуацию как безвыходную и чувствовали страх за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье сестер, говорится в результатах психолого-психиатрической экспертизы в отношении каждой из девушек.

Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян обвиняют в убийстве их отца Михаила Хачатуряна. На момент задержания, в 2019 году, им было 17, 18 и 19 лет соответственно. По их словам, отец годами издевался над ними, в том числе принуждая к действиям сексуального характера. Изначально подозреваемых отправили под арест, однако спустя два месяца освободили из СИЗО. Адвокаты сестёр настаивают на версии, что случившееся было самообороной.

Дело Крестины и Ангелины Хачатурян рассматривается отдельно от младшей сестры Марии. Последнюю признали невменяемой на момент убийства, ей грозит принудительное лечение.

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