Суд прекратил дело Даниила Кена об оскорблении судьи

Красногвардейский суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении Даниила Кена об оскорблении судьи в соцсетях, сообщил адвокат Александр Передрук.

Суд прекратил дело в связи с истечением срока давности. Также суд постановил вернуть Кену технику, изъятую в ходе обыска, и отменить ему меру пресечения.

Кена обвиняли в нарушении ч. 2 ст. 297 УК РФ (оскорбление судьи). По версии следствия, политик в 2019 году в соцсетях опубликовал "графическое изображение с текстом, содержащим сведения, порочащие честь и достоинство, а также оскорбления, подрывающие репутацию судьи".

С обысками по этому делу к Кену пришли в июне 2020 года. Затем его взяли под подписку о невыезде. Кен рассказывал, что дело связано с постом, опубликованным им после снятия с муниципальных выборов, и касалось судьи Николаевой Выборгского районного суда.