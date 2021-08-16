Члены ОНК Москвы получили от имени экс-сотрудника ЮКОСа Пичугина письменный отказ общаться с ними

Общественный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников сообщил в Telegram, что представитель администрации СИЗО "Лефортово" показал правозащитникам заявление от имени экс-главы службы безопасности компании ЮКОС Алексея Пичугина об отказе общаться с членами ОНК.

"Дословно в заявлении было написано следующее: "Уважаемый …! Очень Вас прошу оградить меня от встреч с членами ОНК. Заранее Вам благодарен, с Уважением Пичугин А.В., дата, подпись", - написал Мельников.

Он пояснил, что такие отказы от заключенных появились после введения ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса. По мнению членов ОНК, такая практика губительна. Раньше члены ОНК могли посещать камеру и у них была возможность лично оценить условия хотя бы на глаз, даже если арестант отказывался от общения.

"Сейчас же из-за запрета покамерного обхода мы вынуждены довольствоваться подобными заявлениями и [максимум] видео с регистратора, где фиксируется факт отказа от общения", - заключил Мельников.

Он обратился к главному санитарному врачу ФСИН снять часть ограничений, в том числе разрешить покамерный обход, сославшись на то, что в московских СИЗО полным ходом идет вакцинация от коронавируса.

Ранее стало известно, что Пичугина этапировали из колонии "Черный дельфин" в СИЗО "Лефортово". Допускалось, что это было сделано для дачи показаний против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.

Пичугин осужден пожизненно за организацию двух убийств в 1998 году – мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и директора московской компании "Феникс" Валентины Корневой, убийства тамбовского предпринимателя Сергея Горина и его супруги в 2002-м и покушения на бывшего советника по общественным связям Ходорковского Ольгу Костину и предпринимателя Сергея Рыбина. В июне 2020 года ему в третий раз отказывали в досрочном освобождении.