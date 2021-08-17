Горсуд снял меры предварительной защиты с Охтинского мыса

Санкт-Петербургский городской суд 12 августа снял меры предварительной защиты с территории Охтинского мыса, на которой, по мнению градозащитников, находятся остатки крепостей Ландскрона и Ниеншанц. Ранее депутаты Законодательного собрания Борис Вишневский ("Яблоко") и Надежда Тихонова ("Справедливая Россия – За правду") вместе с градозащитниками добились запрета на проведение там работ на период рассмотрения иска к КГИОП из-за бездействия при выявлении возможных объектов культурного наследия на спорной территории.

Собственник участка, ООО "Газпромнефть Восточно-Европейские проекты", в конце июня решил обжаловать решение Куйбышевского районного суда о введении мер предварительной защиты на время судебного разбирательства. Суд удовлетворил обращение полностью.

- Определение Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга о применении мер предварительной защиты по административному иску отменено. В удовлетворении ходатайства истцов о применении мер предварительной защиты отказано, - сообщили ЗАКС.Ру в объединенной пресс-службе судов.

Юрист-градозащитник Павел Шапчиц, один из инициаторов иска к КГИОП, рассказал ЗАКС.Ру, что 6 августа направил в Горсуд возражение на частную жалобу дочерней компании "Газпрома". Шапчиц также представил результаты новой экспертизы территории Охтинского мыса, которая подтверждает наличие частей крепостей на этом месте, но судья их проигнорировал.

Градозащитник сообщил, что теперь КГИОП сможет выдать разрешение на проведение строительных работ на Охтинском мысе.

Ранее Куйбышевский районный суд настоял на повторном исследовании территории для выявления возможных объектов культурного наследия на Охтинском мысе. Предыдущая "официальная" экспертиза подтвердила лишь небольшой участок крепости, что вызвало возмущение у градозащитников.

Собственник территории, дочерняя компания "Газпрома", планировал возвести на мысе бизнес-центр. Градозащитники уверены, что на месте планируемой застройки находятся остатки крепостей Ландскрона и Ниеншанц. Они требуют закрепить за территорией охранный статус и создать на этом месте археологический музей.

Константин Леньков