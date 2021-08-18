На Камчатке нашли тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8

Спасатели нашли и подняли из воды тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8 в Камчатском крае, сообщил губернатор региона Владимир Солодов в Telegram.

Теперь, по словам Солодова, спасателям предстоит поднять корпус вертолета. Он отметил, что это нужно для проведения следственных действий и чтобы избежать негативных последствий для экологии.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение над Курильским озером. На борту находились туристы, среди которых были жители Петербурга - в общей сложности 16 человек. Восьми из них удалось спастись, остальные погибли.