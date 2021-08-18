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На Камчатке нашли тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8

фото ЗакС политика На Камчатке нашли тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8

Спасатели нашли и подняли из воды тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8 в Камчатском крае, сообщил губернатор региона Владимир Солодов в Telegram.

Теперь, по словам Солодова, спасателям предстоит поднять корпус вертолета. Он отметил, что это нужно для проведения следственных действий и чтобы избежать негативных последствий для экологии.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение над Курильским озером. На борту находились туристы, среди которых были жители Петербурга - в общей сложности 16 человек. Восьми из них удалось спастись, остальные погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, в качестве приоритетных версий рассматриваются неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна. 16 августа власти объявили, что нашли "черный ящик" вертолета.

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