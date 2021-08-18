ЗакС Петербурга проведёт очередное заседание в пятницу, а не в среду

Депутаты Законодательного собрания Петербурга перенесли очередное пленарное заседание со среды на пятницу, 27 августа.

Председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок объяснил, что это связано с тем, что до 25 августа включительно будут приниматься предложения по назначению нового члена Горизбиркома.

Ранее ЗакС проголосовал за отзыв из ГИК секретаря Марины Ждановой. Однако в комиссии подвергают сомнению легитимность этого решения.

Напомним, в понедельник, 23 апреля, в Мариинском дворце начнутся "нулевые чтения" бюджета.

Сергей Еремеев