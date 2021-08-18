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Член Горизбиркома Зацепа: ЗакС не может отозвать Жданову из комиссии

фото ЗакС политика Член Горизбиркома Зацепа: ЗакС не может отозвать Жданову из комиссии

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что Законодательное собрание не может лишить должности секретаря Горизбиркома Марину Жданову. Зацепа со ссылкой на закон о выборах (67-ФЗ) напомнил, что такой отзыв возможен только по инициативе Центральной избирательной комиссии, так как Жданову в Горизбирком назначили по предложению ЦИК.

- По собственной инициативе Законодательное собрание ни при каких обстоятельствах не может отозвать ее, если только не возникнет оснований, предусмотренных законом. Допустим, она приобрела бы второе гражданство или она была бы осуждена по уголовному делу. Есть еще много оснований, когда человек не может оставаться членом комиссии. В тексте постановления [ЗакСа], насколько я его видел, вообще нет ссылки на какие-то конкретные нормы, потому что таких норм, на основании которого может быть принято подобное постановление, просто не существует, - заявил Зацепа. 

Он добавил, что отзывать членов избиркомов нельзя и во время избирательной кампании. Только после ее завершения, уточнил член ГИК.

Секретарь Горизбиркома Жданова отказалась комментировать свой отзыв:

- Как мне это комментировать? Я даже не знаю. 

Напомним, ранее 18 августа депутат ЗакСа Андрей Васильев внес документ о лишении полномочий члена ГИК Ждановой. За инициативу голосовали тайно: 32 – за, шесть – против. Причины отзыва Ждановой Васильев не пояснил, но заявил, что у члена Горизбиркома якобы могут быть нарушения, за которые "судить надо". 

Сам Васильев не зарегистрирован в качестве кандидата на выборах в ЗакС. В Горизбиркоме сообщали, что он подал жалобу на снятие с выборов. ГИК должен провести рабочую группу по его обращению и решить, отменять отказ в регистрации или нет. 

Также сейчас Горизбирком рассматривает аналогичные жалобы на снятие с выборов других кандидатов по одномандатным округам. В частности, экс-судьи Уставного суда Ольги Герасиной, которая идет на выборы от "Новых людей". Ее кампанию по сбору подписей критиковали депутаты-единороссы и спикер парламента Вячеслав Макаров. При рассмотрении жалобы Герасиной голоса членов Горизбиркома разделились примерно поровну, сообщил в своем Telegram-канале член комиссии с правом совещательного голоса Виктор Воробьев.

София Саттарова

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