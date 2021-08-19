В ночи полиция приходила к депутату Мосгордумы Тимонову: потревожены были и его соседи

Силовики нанесли ночной визит депутату Мосгордумы Михаилу Тимонову: самого парламентария дома не было, поэтому правоохранители решили побеспокоить его соседей. О произошедшем Тимонов рассказал у себя в Facebook.

Внимание полицейских к своей персоне депутат связывает с попаданием в слитую базу сторонников Алексея Навального.

"У меня большая просьба к В. М. Прилуцкому, начальнику ОВД Преображенское. Вячеслав Михайлович! 1) Объясните, пожалуйста, личному составу, что не надо ночью ходить по квартирам и тревожить соседей тех, к кому у них есть дело. Если им надо пообщаться со мной - есть официальный порядок", - призвал Тимонов.

К Навальному, по словам парламентария, у него нет никаких претензий.

"Я не делал ему переводов, и мои персональные данные не могли оказаться в украденной у него базе, похищением которой никто не занимается, равно как и отравлением Алексея", - заключил депутат.

Добавим, что начиная со вчерашнего дня столичные правоохранители стали приходить к гражданам, оказавшимся в числе тех, кто регистрировался на сайтах "Умного голосования", "Свободу Навальному" либо отправлял пожертвования ФБК*. "ОВД-Инфо" насчитало не менее 220 таких случаев на вечер 18 августа.

Чаще всего силовики приходят под видом гражданских, представляясь угрозыском. Они требуют объяснений попадания в базу либо спрашивают о пожертвованиях.

Напомним, в середине апреля в открытом доступе оказалась база данных тех, кто регистрировался на сайте как поддерживающий идею митинга в поддержку Навального. После этого зарегистрировавшиеся начали получать письма с угрозами, в том числе о полной деанонимизации людей и донесении информации о регистрации работодателям. ФБК* обвинил в сливе своего экс-сотрудника Федора Горожанко.