Глава Карелии разрешил проводить школьные линейки 1 сентября

Руководитель Карелии Артур Парфёнчиков разрешил школам проводить линейки на День знаний с участием родителей и учеников, подписав соответствующее постановление.

"Начало учебного года ожидаем с тревогой. Понятно, что это усложняет эпидемиологические прогнозы и делает более вероятным приход очередного резкого роста заболеваемости", - отчитался республиканский глава.

На мероприятие разрешается приходить только в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Отвечая на комментарии антипрививочников и антимасочников на своей странице в "ВКонтакте", Парфёнчиков указал, что маски необходимо носить и после пройденной вакцинации, поскольку прививка не гарантирует полной защиты от инфекции, а новые штаммы вируса "достаточно легко передаются и на улице при отсутствии социальной дистанции".

Кроме того, региональный глава напомнил о росте COVID-смертей: за сутки от инфекции умерли семь человек, самому младшему из которых было 45 лет.