Суд счел законным требование РКН удалить с YouTube 12 видео о митингах при жалобе прокуратуры на один тикток

Арбитражный суд Москвы, отклонив иск Google к Роскомнадзору, признал законным требование ограничить 12 ссылок на видео на YouTube с призывами к митингам, пишет "Коммерсантъ".

Из решения следует, что Генпрокуратура направила в Роскомнадзор ссылку на тикток о митинге 23 января. Позже РКН сослалась на то, что выявил такую же информацию в 12 роликах на YouTube, в связи с чем и решил ограничить к ним доступ.

Представители Google подали иск в мае. Они настаивали, что у Роскомнадзора нет полномочий по самостоятельному принятию решения о блокировках. Суд решил, что действия регулятора совершались в рамках его законодательных полномочий: в решении указано, что РКН может самостоятельно искать запрещенные материалы и требовать их блокировки, если у него есть формальное разрешение Генпрокуратуры.

В январе вопрос о полномочиях РКН по блокировке обсуждался в свете требований прокуратуратуры в Петербурге заблокировать ряд ссылок с аниме. Юрист "Роскомсвободы" тогда пояснил, что РКН может пользоваться постановлением правительства о едином реестре запрещенной к распространению информации. В нем есть пункт, который позволяет вносить реестр сайты с той же информацией, "которая на основании решения уполномоченных органов уже была признана запрещенной".