"Второй шанс жить": Навальный опубликовал пост в Instagram в годовщину своего отравления

В Instagram политика Алексея Навального появилась запись, приуроченная к годовщине его отравления. В ней он называет 20 августа своим вторым днем рождения.

Навальный напомнил, что в тот день, 20 августа 2020 года, пилоты самолета Томск — Москва экстренно сели в Омске, врачи скорой оказали ему первую помощь и отвезли в больницу, где он провел несколько дней, прежде чем его транспортировали на лечение в Германию в состоянии комы.

"Все действительно сложилось отлично, и я получил второй шанс жить и принимать те решения, которые считаю правильными и честными. Это делал, делаю и постараюсь делать дальше", — подытожил Навальный.

Отдельно Навальный "поблагодарил" коррупцию, заявив, что она тоже "играла роль" в его спасении. Он оценил уровень тайных операций в России как "примерно такой же, как здравоохранение, образование и ЖКХ".

Политик напомнил, что 20 августа несколько европейских СМИ опубликовали его колонку, в которой Навальный предлагает пять шагов по борьбе с коррупцией. Статья опубликована в британской газете The Guardian, немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung и французской Le Monde.

Год назад Навальному стало плохо в самолете при перелете из Томска, он впал в кому, из которой вышел через три недели. Врачи в Омске объясняли тяжелое состояние политика резким падением сахара в крови на фоне нарушения обмена веществ. При этом несколько независимых лабораторий в Европе нашли в анализах Навального следы боевого отравляющего вещества из группы "Новичок".

Российские власти отрицают причастность к случившемуся. Когда Навальный вернулся из Германии в Россию в январе, его задержали, а после суда отправили в колонию по требованию ФСИН. Службу не устроило, что Навальный, проходя лечение и реабилитацию в Германии, не отмечался у инспектора, как того требовал условный срок по делу "Ив Роше". В колонии Навальный столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, в итоге его сторонники трижды выходили на крупные акции протеста по всей России.

К годовщине отравления Навального свое заявление опубликовал Евросоюз. В нем ЕС призвал Россию провести "прозрачное расследование этого покушения на убийство без дальнейших промедлений" и в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия в его ходе.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру