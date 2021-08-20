Суд отложил рассмотрение иска Ждановой к ЗакСу до 25 августа

Октябрьский районный суд Петербурга 20 августа начал рассмотрение иска секретаря Горизбиркома Марины Ждановой к Законодательному собранию, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру.

Заседание было отложено до 25 августа. При этом дело решили объединить с иском всей избирательной комиссии к городскому парламенту.

Судья намерена изучить протокол заседания Заксобрания от 18 августа. Решение о досрочном прекращении полномочий Ждановой, за которое проголосовали депутаты, суд временно приостановил.

Интересы Ждановой в суде представлял член Горизбиркома Олег Зацепа. Он заявил, что незаконность решения ЗакСа очевидна и ГИК буквально может останеться без секретаря.

Представитель ЗакСа Наталья Ляжова считает, что отставка Ждановой не нарушит работу комиссии, так как оставшихся членов с правом решающего голоса хватит для кворума. Она добавила, что Жданова продолжает работу, а значит, ее права не были нарушены. Зацепа на это ответил, что нынешний секретарь продолжает работу лишь "физически".

Судья попросила представить документы, послужившие основанием для включения в повестку дня вопроса о сложении полномочий члена Горизбиркома. Представительница парламента их представить не смогла. Стенограмму или видеозапись с заседания ЗакСа тоже. Ляжова предложила вызвать в качестве свидетеля депутата "Единой России" Андрея Васильева. Зацепа считает, что вызов парламентария не придаст законности решению ЗакСа. Судья отказала в вызове свидетеля.

Зацепа в беседе с ЗАКС.Ру предположил, что смысла изучать протоколы с заседания депутатов нет.

— Пустое действие, чисто тактическое. Направлено на то, чтобы попытаться заблокировать работу комиссии, — рассказал Зацепа.

Он отметил, что Жданова продолжит выполнять функции секретаря комиссии.

Напомним, 18 августа депутат Васильев внес инициативу о досрочном прекращении полномочий секретаря ГИК Ждановой, выдвинутой на должность по квоте Центризбиркома. За это решение проголосовали 32 из 39 депутатов.

Тем не менее Жданова продолжила работу в комиссии. Ее коллеги по Горизбиркому посчитали, что без весомых оснований снять члена ГИК во время избирательной кампании невозможно.

Константин Леньков