СК проверяет рассказ другоросса Шалиной об избиении в отделе полиции

Сотрудники Следственного комитета приступили к изучению и проверке заявлений лидера московского отделения лимоновцев Ольги Шалиной, которая публично рассказала о применении к ней грубой физической силы после очередного задержания в нынешнем году. Об этом пишет "Медиазона" со ссылкой на "Комитет против пыток".

Согласно версии активистки "Другой России Э.В. Лимонова", в июне силовики в ОВД решили срезать с нее нательный крест и, встретив несогласие с ее стороны, избили. Друзья Шалиной публиковали фото ее повреждений.

Проверка столичного управления СК идет по статье 286 УК (превышение должностных полномочий), заявление подал юрист Георгий Иванов.

За уличную протестную активность Шалину в 2021 году не раз задерживали и отправляли под 15-суточный арест.