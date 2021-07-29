Лидера столичных другороссов Ольгу Шалину второй раз за месяц арестовали на 15 суток

Зюзинский райсуд Москвы признал главу столичного отделения партии "Другая Россия им. Лимонова" Ольгу Шалину виновной в неповиновении полицейскому (ст. 19.3 КоАП) и отправил её под 15-суточный административный арест, проинформировали другороссы у себя в соцсетях.

В партийном пресс-релизе указано, что неповиновением силовики сочли отказ Шалиной демонстрировать им паспорт.

Лидера московских другороссов задержали днём ранее, 28 июля, по дороге на автобусную остановку.

Отметим, что нынешний арест для Шалиной будет уже вторым за месяц: ранее она провела 15 суток в спецприёмнике по аналогичной статье.