В Коми на фоне улучшения эпидобстановки разрешили ночную работу клубов и общепита

В двух крупнейших городах Коми Сыктывкаре и Ухте сняты ограничения на ночную работу клубов и точек общепита, проинформировали в пресс-службе главы республики Владимира Уйбы.

Так, ресторанам и иным кафетериям позволяется принимать клиентов с 23:00 до 10:00, также смогут работать ночные клубы.

Также власти региона позволили ярмаркам проходить не только в закрытых помещениях, но и на улице.

При этом запрет на массовые мероприятия пролонгирован до 30 сентября.

Днём ранее в Коми был побит рекорд по суточным выздоровлениям от коронавируса: из больниц выписали сразу 602 человека. Заболеваемость в республике постепенно снижается, подчеркнул Уйба.

С начала пандемии в регионе было зарегистрировано почти 62 тысячи случаев заражения ковидом, скончались 1426 человек.