           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:44

Обыск у Фатьяновой проходил по делу о перекрытии дорог

фото ЗакС политика Обыск у Фатьяновой проходил по делу о перекрытии дорог

Обыск у бывшей главы петербургского штаба Навального* Ирины Фатьяновой 26 августа прошел по делу о перекрытии дорог во время протестов в январе 2021 года, сообщила ее соседка Марьям в своем аакаунте в Twitter. По ее словам, в квартире изъяли всю технику. Фатьянову планируют отвезти  в отделение полиции, написала ее соседка. 

Обновление 15:00 часов: Из квартиры изъяли технику, сообщила Фатьянова ЗАКС.Ру:

- Три телефона, два ноутбука, iPad. Старую технику брать не стали.  С собакой не дали погулять.

Ее соседка Марьям добавила, что вместе с техникой правоохранителей заинтересовали визитки художника-каллиграфа Юрия Вульфа:

- Нашли какие-то визитки с людьми с еврейскими фамилиями или написанные на английском. Сказали, что они [визитки] тоже имеют какое-то отношение к делу. Искали все под деревяшками заколоченными (под полом - прим. ЗАКС.Ру).

Сейчас Фатьянову повезли на допрос в ГСУ СК России по Петербургу, сообщил ЗАКС.Ру начальник ее штаба Илья Любимов.

фото: Константин Леньков

Напомним, об обысках экс-глава штаба Навального* сообщила утром 26 августа. Ее адвоката Олега Фазульянов в квартиру не пустили. Он предположил, что Фатьнову уже увезли в следственный комитет, но там ее обнаружить не удалось. В квартире по месту регистрации Фатьяновой также прошел обыск. Его проводил уголовный розыск, сообщили жильцы помещения. 

Летом Фатьянова пошла на выборы в Законодательное собрание Петербурга как самовыдвиженка. Еще во время сбора подписей, избирком отменил выдвижение кандидатки в парламент. 

В январе-феврале 2021 года в Петербурге прошли акции протеста. После них в городе возбудили дело о перекрытии дорог (ст. 267 УК) - оно стало причиной обысков у разных петерубргских политических активистов. В частности, ранее полиция по этому делу навещала другую самовыдвиженку в ЗакС Марину Мацапулину. 

 

*Штабы Алексея Навального признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории России.   

 

София Саттарова, Константин Леньков

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости26 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru