Обыск у Фатьяновой проходил по делу о перекрытии дорог

Обыск у бывшей главы петербургского штаба Навального* Ирины Фатьяновой 26 августа прошел по делу о перекрытии дорог во время протестов в январе 2021 года, сообщила ее соседка Марьям в своем аакаунте в Twitter. По ее словам, в квартире изъяли всю технику. Фатьянову планируют отвезти в отделение полиции, написала ее соседка.

Обновление 15:00 часов: Из квартиры изъяли технику, сообщила Фатьянова ЗАКС.Ру:

- Три телефона, два ноутбука, iPad. Старую технику брать не стали. С собакой не дали погулять.

Ее соседка Марьям добавила, что вместе с техникой правоохранителей заинтересовали визитки художника-каллиграфа Юрия Вульфа:

- Нашли какие-то визитки с людьми с еврейскими фамилиями или написанные на английском. Сказали, что они [визитки] тоже имеют какое-то отношение к делу. Искали все под деревяшками заколоченными (под полом - прим. ЗАКС.Ру).

Сейчас Фатьянову повезли на допрос в ГСУ СК России по Петербургу, сообщил ЗАКС.Ру начальник ее штаба Илья Любимов.

Напомним, об обысках экс-глава штаба Навального* сообщила утром 26 августа. Ее адвоката Олега Фазульянов в квартиру не пустили. Он предположил, что Фатьнову уже увезли в следственный комитет, но там ее обнаружить не удалось. В квартире по месту регистрации Фатьяновой также прошел обыск. Его проводил уголовный розыск, сообщили жильцы помещения.

Летом Фатьянова пошла на выборы в Законодательное собрание Петербурга как самовыдвиженка. Еще во время сбора подписей, избирком отменил выдвижение кандидатки в парламент.

В январе-феврале 2021 года в Петербурге прошли акции протеста. После них в городе возбудили дело о перекрытии дорог (ст. 267 УК) - оно стало причиной обысков у разных петерубргских политических активистов. В частности, ранее полиция по этому делу навещала другую самовыдвиженку в ЗакС Марину Мацапулину.

*Штабы Алексея Навального признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории России.

София Саттарова, Константин Леньков