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В Вологодской области смягчат антикороновирусные меры, открыв кинотеатры, театры и фудкорты

фото ЗакС политика В Вологодской области смягчат антикороновирусные меры, открыв кинотеатры, театры и фудкорты

В Вологодской области снимут ряд ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, передает "Вологда регион".

Об этом заявил губернатор региона Олег Кувшинников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с инфекцией. С 27 августа в области возобновится работа кинотеатров, театров, концертных площадок и других мероприятий в закрытых помещениях. Организаторам придется соблюдать несколько условий: залы должны быть заполнены не более чем на 50%, и зрителей нужно рассадить в шахматном порядке. Также зрителей вновь пустят на спортивные мероприятия , но тоже при условии заполняемости трибун на половину.

Возобновится работа фудкортов: ранее сделать заказ можно было лишь на вынос. Вновь откроются детские развлекательные центры и игровые комнаты. В целом режим повышенной готовности в Вологодской области продлен до 30 сентября.

На 26 августа в Вологодской области зарегистрировано 60 659 случаев заболевания с марта 2020 года. В больницах находятся 1 013 пациентов с COVID-19. 


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