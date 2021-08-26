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Новости 19:12

"Яблочника" Шлосберга сняли с выборов в Псковскую областное собрание депутатов

фото ЗакС политика "Яблочника" Шлосберга сняли с выборов в Псковскую областное собрание депутатов

Избирательная комиссия Псковской области исключила из списка кандидатов от "Яблока" в Псковское областное собрание депутатов Льва Шлосберга, сообщил в своем Telegram-канале депутат Псковской городской Думы от "Яблока" Дмитрий Пермяков. По его словам, за снятие Шлосберга проголосовало 9 из 11 членов избиркома. Против голосовали Елена Маятникова ("Яблоко") и Павел Левенков (КПРФ), уточнил Пермяков.

Ранее Центральная избирательная комиссия исключила Шлосберга из федерального списка кандидатов партии в Государственную Думу. Причина - решене суда о причастности политика к эксремистской организации.  Шлосберг заявил, что намерен оспаривать это судебное решение. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что не считает "яблочника" причастным к деятельности экстремистской организации. 

Напомним, до этого избрком Псковской области уже исключал Шлосберга из списка кандидатов, но потом вернул. Политик позглавляет псковское отделение "Яблока" и является областным депутатом с 2011 года (с перерывом). 

София Саттарова


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