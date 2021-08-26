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Новости 14:26

ЦИК исключил "яблочника" Шлосберга из кандидатов в депутаты Госдумы

фото ЗакС политика ЦИК исключил "яблочника" Шлосберга из кандидатов в депутаты Госдумы

Центральная избирательная комиссия 26 августа исключила из общефедерального списка кандидатов "Яблока" в депутаты Государственной Думы псковского политика Льва Шлосберга. Трансляция заседания ЦИК шла на сайте комиссии.

Член Центризбиркома Антон Лопатин сообщил, что 23 августа Московский городской суд подтвердил отсутствие у Шлосберга пассивного избирательного права из-за якобы причастности к деятельности экстремистской организации — возможности избираться в Госдуму. Это основание для исключения списка кандидатов "Яблока", заявил Лопатин. По его словам, если бюллетени уже изготовлены, то предлагается "обеспечить вычеркивание" Шлосберга.

Сам политик заявил в ЦИК, что не имеет отношения к экстремистской организации. Шлосберг считает, что снятие его с выборов — не частный вопрос, а вопрос общества и государства. 

– Мы считаем это решение [суда] не законным, не правовым, более того — напрямую посягающим на избирательные права граждан. Не мои права как политика и депутата, а права миллионов избирателей России. Это у них отбирают право голосовать за политиков, за которых они хотят голосовать, - сказал политик.

Член Центризбиркома с правом совещательного голоса от "Яблока" Григорий Марков заявил, что суды не допустили партию до рассмотрения дела. При этом права "Яблока" определенно нарушены, уверен Марков. Он добавил, что недопуск партии к участию в деле — основание для отмены решения суда. Шлосберг заявил, что намерен продолжить оспаривание своей якобы причастности к экстремистской организации в Верховном суде.  

Памфилова отметила, что ЦИК обязан снять Шлосберга с выборов из-за решения суда. Сама она считает, что политик не имеет отношения к экстремистской организации.

- Уважая решения суда, позволю себе высказать личную позицию. <...> Зная его как политика с очень развитым правовым сознанием, как человека — убежденного противника так называемого "Умного голосования", жесткого, принципиального политического оппонента Навального и его сторонников, я высказываю свою личную позицию, что никак не могу считать, что он каким-то образом, каким-то боком имеет отношение к экстремистам, - заявила Памфилова.

София Саттарова


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