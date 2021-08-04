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Выборы 2021

Новости 16:31

Шлосберга вернули в список "Яблока" на выборы в региональный парламент

фото ЗакС политика Шлосберга вернули в список "Яблока" на выборы в региональный парламент

Псковский облизбирком изменил принятое накануне решение об исключении двух "яблочников", Льва Шлосберга и Николая Кузьмина, из списка партии на сентябрьские выборы в областное собрание депутатов, передает "Псковская лента новостей".

Изменить собственное постановление избирком побудило то обстоятельство, что структуры Алексея Навального, участие в зимних демонстрациях которых политикам вменили накануне, пока официально не стали экстремистскими: соответствующее судебное решение не вступило в законную силу.

Таким образом, единый список кандидатов "Яблока" в Псковское областное собрание депутатов теперь снова насчитывает 42 человека. Отметим, что накануне Шлосберга также зарегистрировали кандидатом по московскому одномандатному округу №207 на выборы в Госдуму.

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