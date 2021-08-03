           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:52

Шлосберга сняли с выборов в Псковское областное собрание депутатов

фото ЗакС политика Шлосберга сняли с выборов в Псковское областное собрание депутатов

Псковский облизбирком отказал в регистрации на выборах в Псковское областное собрание депутатов Льву Шлосбергу и Николаю Кузьмину, выдвинувшимся от "Яблока", сообщает пресс-служба партии.

Демократы собираются обжаловать это решение в Псковском областном суде. В партии обещают оказать своим представителям максимально возможную помощь.

Примечательно, что в тот же день, 3 августа, Шлосбергу удалось зарегистрироваться одномандатником в Госдуму по Москве, от избирательного округа №207.

Лев Шлосберг был депутатом регионального парламента в двух последних созывах.

UPD Представитель "Яблока" Дмитрий Пермяков, находившийся на заседании облизбиркома, рассказал, что претензии к лидеру псковского отделения партии объясняются присутствием Шлосберга на акции 23 января в поддержку арестованного к тому времени Алексея Навального, структуры которого впоследствии признали экстремистскими. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости3 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru