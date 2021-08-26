Шлосберг о своем снятии с выборов: Это провокация против избирателей

Псковский депутат от "Яблока" Лев Шлосберг в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что снятие его с выборов в Государственную думу и в Псковское областное собрание депутатов - "большая провокация против избирателей". По его мнению, россиянам показывают, что они не будут голосовать за тех, за кого хотят.

Депутат полагает, что его считают способным победить на выборах кандидатом. Именно поэтому ему уже два раза отказали в регистрации как кандидату, уверен Шлосберг.

- Это персональная кампания. <...> Закон применяется избирательно. Есть кандидаты, политики, которых не опасаются, которые участвовали в протестных акциях, у которых были статьи об административных правонарушениях. Но по отношению к ним иски об отмене регистрации не выдвигаются, суды их не рассматривают, потому что отсутствуют опасения, что эти кандидаты могут выиграть выборы. Как только появляется кандидат, который может получить поддержку избирателей к нему применяется это орудие, - заявил"яблочник".

Он напомнил, что с выборов его сняли по решению суда о причастности к деятельности экстремистской организации. Поводом послужило административное правонарушение за "шествие 50 человек на 50 метров", отметил Шлосберг. Он уточнил, что мероприятие проходило в гайд-парке и вдали от несогласованной акции в поддержку Алексея Навального.

Депутат добавил, что сам закон о запрете избираться тем, кто причастен к экстремистской организации, имеет обратную силу - это противоречит Конституции России. Нельзя судить человека за действие, которое в момент его совершения не было незаконным, заявил Шлосберг. Он отметил, что на момент "шествия 50 человек" организации Навального еще не были признаны экстремистскими.

Напомним, ранее Центризбирком исключил Шлосберга из списка кандидатов "Яблока" в Госдуму. При этом глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что не верит в причастность политика к экстремистским организациям.

Позже, 26 августа, Избирательная комиссия Псковской области сняла "яблочника" с выборов в региональный парламент. Против решения проголосовали только два человека.

София Саттарова