Петербургский ЗакС предложит разрешить регионам брать деньги за изменение разрешенного вида использования земли

Законодательное собрание Петербурга на заседании 27 августа одобрило проект федеральной инициативы о поправках в Земельный кодекс России. В нем предлагается дать всем регионам право вводить плату за изменение разрешенного вида использования земельного участка.

Документ подготовили единороссы Владимир Носов, Алексей Цивилев, Сергей Купченко и Денис Четырбок. В пояснительной записке они указали, что в настоящее время такое право есть только у Москвы и Московской области. Там оно появилось в 2013 году, после присоединения к столице территорий Новой Москвы. По мнению авторов инициативы, вопрос актуален и для других субъектов.

"Так, к примеру, сельхозпроизводители и промышленные предприятия, являющиеся владельцами земельных участков на праве постоянного (бессрочного) пользования, вправе приобрести такие земельные участки в собственность по стоимости, не превышающей кадастровую стоимость. При этом кадастровая стоимость значительно меньше рыночной стоимости, так как рассчитывается исходя из установленного разрешенного вида использования земельного участка. После приобретения прав собственности на земельный участок указанные лица меняют вид разрешенного использования на вид, предусматривающий, например, жилищное строительство, что влечет значительный рост рыночной цены земельного участка. При этом общество утрачивает земельные участки, которые ранее использовались в реальном производстве и служили для удовлетворения интересов общества и государства", - говорится в пояснительной записке.

Инициативу в представленной редакции раскритиковали несколько оппозиционных депутатов. В частности, Оксана Дмитриева из Партии Роста заявила, что у этого документа нет финансово-экономического обоснования, которое необходимо для рассмотрения проекта в Госдуме. "Яблочник" Борис Вишневский напомнил, что подобные предложения звучали в Мариинском дворце более восьми лет. Он отметил, что вопрос чрезвычайно важный, поскольку может помочь городу сохранить деньги, однако нынешняя редакция документа требует существенных поправок.

На поправки ЗакС взял один месяц. Таким образом, во втором чтении документ рассмотрит уже новый созыв городского парламента.

Сергей Еремеев