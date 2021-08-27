ЗакС проголосовал за возможность присоединять СНТ к муниципалитетам

Заксобрание Петербурга готовится инициировать на федеральном уровне документ, разрешающий присоединять земли садоводческих товариществ к территориям муниципальных образований, если того захотят сами собственники участков. Законопроект, создающий такой механизм, ЗакС принял в первом чтении на заседании в пятницу, 27 августа.

Авторами инициативы выступили депутаты Александр Рассудов (КПРФ) и Денис Четырбок ("Единая Россия"). Они заявили, что владельцы участков в СНТ платят налоги на землю и имущество в счет бюджетов муниципалитетов, но инфраструктуру своих товарищей оплачивают самостоятельно.

"Кроме того, СНТ, как юридическое лицо, несет затраты на содержание самого юридического лица. Однако средства бюджетов муниципальных образований, включающие средства, уплаченные членами СНТ, для целей обустройства и содержания территорий СНТ расходоваться не могут", - говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов инициативы, таким образом владельцы земли в садоводческих товариществах находятся в неравном положении с собственниками участков для индивидуального жилищного строительства.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский поддержал инициативу, но предложил также подготовить поправку, в которой было бы прописано бесплатное проведение газа садоводам. По словам парламентария, собственники СНТ сами обозначили ему эту проблему. Несколько поправок предложил сотрудничающий с Партией Роста депутат Алексей Ковалев. В частности, он заявил, что в законодательстве необходимо дать определение понятию "населённый пункт".

Сергей Еремеев