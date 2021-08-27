           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:01

Вишневский выступил в поддержку Шлосберга с трибуны ЗакСа

фото ЗакС политика Вишневский выступил в поддержку Шлосберга с трибуны ЗакСа

Лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский на заседании Заксобрания Петербурга 27 августа высказался в поддержку своего однопартийца Льва Шлосберга, которого накануне сняли и с думских, и с региональных выборов. 

- Не могу не сказать о том, как вчера безобразно поступили со Львом Шлосбергом, моим другом из Пскова, человеком, который всю жизнь был абсолютно законопослушным. Его отстранили от выборов якобы за причастность к экстремизму, - сказал Вишневский. 

По его словам, о непричастности Шлосберга к экстремистам очевидно даже главе ЦИК Элле Памфиловой. В то же время некоторые другие кандидаты не стесняются публиковать совместные фотографии с представителями признанного в России террористическим и запрещенного движения "Талибан", заметил Вишневский. 

Вероятно, он имел в виду представителя "Родины" Максима Шугалея, который, находясь в Афганистане, опубликовал в совместный снимок с официальным представителем Исламского Эмирата Афганистан Забихуллой Муджахидом. Накануне на это обратили внимание в Telegram-канале партии "Яблоко". 

- Ни малейших неприятностей нет у кандидатов в депутаты разных уровней, которые выкладывают фотографии с пока еще запрещенным решением Верховного суда "Талибаном". Они абсолютно уверены, что им ничего не будет. У них все хорошо, а те, кто участвуют в мирных акциях, они, оказывается, причастны к экстремизму и им участвовать в выборах нельзя, - удивился Вишневский. 

Также депутат в своем выступлении успел высказаться о недопустимости попадания парламента под контроль городской администрации. Он назвал это "путем в абсолютный тупик".

Сергей Еремеев


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.





Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru