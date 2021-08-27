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На Дороге Жизни протестовали против задерживающегося ремонта переезда

фото ЗакС политика На Дороге Жизни протестовали против задерживающегося ремонта переезда

В знак протеста против состояния железнодорожного переезда на втором километре Дороги Жизни, ремонта которого безуспешно добиваются от чиновников граждане Петербурга и Ленобласти, в одиночный пикет встал один из активистов. Он представляет организацию автомобилистов "СПБ.АВТО". В организации утверждают, что ситуацию не помогли сдвинуть с места целые месяцы дистанционного общения с госорганами.

"Было написано письмо дорожникам Санкт-Петербурга и Ленинградской области, губернатору Северной столицы. Только после этого стало понятно, что за переезд отвечает Министерство обороны, куда тоже было направлено обращение в июле — сразу министру Сергею Шойгу. Но спустя месяц ничего не изменилось, ремонт не сделан, ответы на обращения не приходят, водители продолжают портить колёса и подвеску", - рассказывают инициаторы пикета.

На сей раз, уже в форме публичного мероприятия, его участник обратился непосредственно к президенту Владимиру Путину, пожелав от него "приказа" как от верховного главнокомандующего. Приказ Путина, по мнению пикетчика и его сторонников, должен повлечь за собой ремонт переезда.


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