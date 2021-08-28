В Петербурге прошли пикеты в поддержку Навального

Вечером 28 августа на Невском проспекте прошли одиночные пикеты в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Активистка Мария Малышева вышла с плакатом "Свободу Навальному и всем политзаключенным". Вторая участница пикета Евгения Сметанкина была с таким же плакатом, но без персонального упоминания политика: "С нашего тихого согласия тюрьмы ломятся от политзаключенных".

Некоторые прохожие останавливались, чтобы сделать фотографии. Сотрудники полиции оставили акцию без внимания.

Напомним, в конце августа Навальный дал интервью американскому изданию New York Times, в котором рассказал, что Путину удастся сохранить большинство своих ставленников в Государственной думе после сентябрьских выборов. Сам оппозиционер с февраля находится в покровской исправительной колонии по делу "Ив Роше".

Константин Леньков