В Петербурге участников выставки фотографий продержали в отделе полиции 6 часов

Во время выставки фотографий в Саду на Неве "Сквозь дворы" 28 августа задержали 28 человек. По данным СМИ, внимание силовиков привлекли работы художников. Спустя шесть часов, около 23:00, задержанных отпустили из 76 отдела полиции после дачи объяснительной.

На двоих предполагаемых инициаторов мероприятия оформили протоколы за организацию массового скопления граждан. Один из задержанных, представившийся Никитой, рассказал ЗАКС.Ру, что могло стать причиной для задержания.

— Была одна фотография мужика, у которого была поднята футболка, и на животе написано ACAB [часто расшифровывается как all cops are bastards] и тюремная решетка. Это не понравилось полицейским. Они просмотрели все, некоторые работы сфотографировали, — рассказал Никита.

По словам молодого человека, через 20 минут после первого обращения стражей порядка к скверу подъехали два полицейских микроавтобуса. Всего в отдел отправили 28 человек.

По приезду в отдел задержанных отвели в актовый зал. На замечания о том, что срок задержания не должен превышать трёх часов, силовики ответили, что время, проведённое в актовом зале, не считается.

Кроме того, среди участников выставки было трое несовершеннолетних. Их отпустили через два часа, когда за ними приехали родители. Задержанные рассказали, что сначала полицейские говорили правозащитникам и родителям, что никаких подростков в отделе нет.

Как ранее писала "Фонтанка", причиной задержания могла стать фотография порнографического характера, но очевидцы в корне не согласны с такой формулировкой. Участники выставки показали корреспонденту ЗАКС.Ру "спорный" материал. На нем изображена обнаженная спина человека.

Двое организаторов остались в отделе полиции до суда. "Апология протеста" сообщает, что на них составили протоколы по ст. 20.2.2 КоАП (Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). "Апология протеста" сообщала, что одному из организаторов выставки Владиславу Васильеву необходима медицинская помощь, но вызывать скорую силовики отказывались.

Остальные покинули отдел после дачи объяснительной. Далеко не ушли и остались пить водку с соком напротив отдела полиции.

"Сквозь дворы" — творческое объединение. В описании движения говорится, что его цель — показать творчество художников в разных городах страны.

Константин Леньков