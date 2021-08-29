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Новости 29 августа, 11:10

"Родина" отменила концерт лидера Rammstein Тилля Линдеманна из-за давления властей

фото ЗакС политика "Родина" отменила концерт лидера Rammstein Тилля Линдеманна из-за давления властей

Организатор концерта солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, кандидат в Тверское облсобрание от партии "Родина" Максим Ларин известил, что вынужден был отменить выступление артиста ввиду чинимых ему препятствий. Мероприятие должно было пройти сегодня, 29 августа.

"Друзья! Я очень сожалею. Фестиваль в полном объеме, как мы старались организовать, у нас не получается по решению и физическому препятствию властей. Сегодня и вчера нам это показали. Репетиция группы Линдеманна не состоялась, потому что полиция блокировала все машины, а вертолетов у нас нет. Мы предлагаем площадку на предприятии, где стоит сцена для выступления Линдеманна, закрыть и не проводить там праздника вообще. Таким образом тогда для полиции не будет основания препятствовать приезду артистов на площадку, потому что там никого нет. Пусть занимаются охраной порядка перед холдингом", - заявил Ларин.

При этом бизнесмен заверил, что часть мероприятия в виде выступления тверских музыкантов, а также детский праздник, всё же состоятся.

Напомним, минувшим вечером тверские правоохранители пришли в отель, где остановился Линдеманн, и указали ему на важность соблюдения антиковидных предписаний, введенных на территории региона. Кроме того, его продюсеру пригрозили депортацией ввиду нарушения правил въезда в Россию.

Фото: Екатерина Хабидулина, ЗАКС.Ру


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