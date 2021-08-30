Думский единоросс Саблин добился внесения сайта Readovka в реестр запрещённых

Сайт издания Readovka был включён в перечень запрещённых, информирует "Роскомсвобода".

"Ограничение доступа произошло по иску депутата Госдумы Дмитрия Саблина, который требовал удалить заметку, рассказывающую о передаче почти половины акций совхоза имени Ленина через жену политика Павла Грудинина. Авторы материала утверждали, что стороны совершили „скрытую сделку купли-продажи" и „осложнили процесс возврата активов". Борьба Саблина с изданием длилась больше года", - отчитались в "Роскомсвободе".

Пока что на сайт издания можно попасть.

Изначально суд потребовал ограничить доступ к информационному порталу в марте прошлого года, вынеся соответствующее постановление по иску единоросса Саблина.

Тогда Readovka отказалась, за что была наказана рублём, получив 50 тысяч штрафа. Издание требуемую сумму оплатило и статью о Саблине всё же удалило, поставив вместо неё опровержение.

Депутат подал на Readovka в суд в 2021 году из-за статьи, в которой говорилось, что у него якобы есть незадекларированная яхта.

В июле в редакцию издания пришли судебные приставы.